«Революционная идея»: мэр Нью-Йорка высказался о мусорных баках с крышками Мэр Нью-Йорка Адамс счел революционной идеей мусорные баки с крышками

Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс в соцсети Х назвал «революционной идеей» мусорные баки с крышками. Политик связал это со снижением числа крыс в городе.

Наша администрация предложила революционную идею, до которой еще не додумалась ни одна администрация: складывать мусор в контейнеры с крышками! — похвастался мэр.

Он также добавил, что городом правят не крысы, а люди. Это доказывает эффективность баков с крышками, считает он.

Наши имперские мусорные баки наносят ответный удар, потому что не крысы правят этим городом, а мы, — добавил он.

Ранее сотрудники нью-йоркского офиса Google были переведены на удаленный режим работы из-за обнаружения постельных клопов в здании. Согласно внутреннему письму отдела экологии и безопасности компании, специалисты и обученная собака выявили убедительные доказательства наличия насекомых. Предположительным источником заражения называют крупные мягкие игрушки в кампусе Челси, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.

До этого в лондонской студии телеканала Al Jazeera во время прямого эфира крыса пробежала по столу и испугала ведущую программы. При этом данный эпизод вызвал восторженную реакцию у зрителей в комментариях.