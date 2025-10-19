Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 11:52

Названа стоимость роскошной пиццы в Москве с сусальным золотом

В Москве нашли пиццу стоимостью почти 40 тыс. рублей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В московском ресторане обнаружили пиццу стоимостью 37 500 рублей, передает Telegram-канал «Москва сейчас». В состав блюда входят мраморная говядина вагю, песто из базилика и сусальное золото.

Для любителей морепродуктов в заведении также предлагают более бюджетную вариацию за 28 500 рублей. В такую сумму обойдется пицца с крабом, красными креветками, гребешками, омарами и другими морепродуктами. Отмечается, что по желанию в каждое блюдо можно добавить черную икру, доплатив 9 тыс. рублей.

Ранее предприниматель, основатель холдинга Pinskiy & Co Антон Пинский рассказал о новом тренде в московских ресторанах на честные цены. По его словам, гости больше не берут красиво украшенные блюда с высокой стоимостью.

Также стало известно, что в РФ могут ввести обязательные квоты на отечественное вино в меню ресторанов. Аналогичные специальные полки для российского алкоголя также могут появиться в магазинах.

Кроме того, в Московской области свыше тысячи торговых точек прекратили реализацию алкогольной продукции после ужесточения правил продажи. Новые законодательные нормы, вступившие в силу 1 сентября, затронули магазины, расположенные в многоквартирных домах.

