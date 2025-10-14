В магазинах могут появиться полки только с российским вином

В магазинах могут появиться полки только с российским вином Председатель АВВР не исключил появления квот на отечественные вина в России

В РФ могут ввести обязательные квоты на отечественное вино в меню ресторанов, а также аналогичные специальные полки для магазинов, сообщил председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, соответствующий вопрос есть в повестке предстоящего четвертого Российского винодельческого форума.

Сейчас у нас есть рестораны, где на вопрос о российском вине пожимают плечами и говорят, что у нас его нет. Это несмотря на то, что АВВР разработала в свое время и предложила типовую винную карту, — уточнил Киселев.

Также на форуме обсудят проблему туристической застройки виноградников и рекламу отечественных напитков. Кроме того, в ходе встречи виноделы намерены рассмотреть вопрос поощрения производства безалкогольных вин.

Ранее в России зафиксировал спад производства пива за январь–сентябрь 2025 года. Согласно данным, объем выпуска уменьшился на 0,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, составив 688,1 млн декалитров.