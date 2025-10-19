Колумбия потребовала от США ответа за убийство рыбака Президент Колумбии обвинил США в гибели рыбака и призвал Трампа к ответу

Президент Колумбии Густаво Петро потребовал от США ответа после того, как американские военные нанесли удар по кораблю у побережья. Глава Белого дома Дональд Трамп утверждал, что военные уничтожили судно с наркотиками. Петро сообщил в соцсети Х, что по вине американцев погиб рыбак.

США совершили убийство и нарушили наш суверенитет в территориальных водах. Рыбак не занимался наркотиками. Колумбийский катер лег в дрейф, и у него отказал двигатель, — сообщил президент.

Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social рассказал, что военные нанесли удар по «большой подводной лодке с наркотиками», которая направлялась в США. Политик добавил, что на борту судна находились четыре наркотеррориста, из которых двое были убиты, а выжившие вернутся в страны своего происхождения — Эквадор и Колумбию.

Ранее сообщалось, что американские военные задержали двух человек, выживших после удара по судну у побережья Венесуэлы. Лодка, предположительно, использовалась для транспортировки наркотиков. Инцидент произошел 16 октября в рамках объявленной администрацией Трампа кампании по борьбе с наркотрафиком.