13 ноября 2025 в 09:43

Молодая любовница разорила миллионера и была убита

Миллионер Исикава получил 16 лет тюрьмы за убийство молодой любовницы

Японский миллионер Акира Исикава был приговорен к 16 годам тюрьмы за убийство 24-летней любовницы на фоне денежных проблем и непонимания, передает Daily Shincho. Девушка выманила у него около 30 млн йен (15,8 млн рублей), за одну встречу она просила до 100 тыс. йен (52,7 тыс. рублей).

На суде было сказано, что расходы на роман привели фигуранта к «эмоциональному и финансовому истощению». Также уточнялось, что, когда мужчина сообщил девушке о своих финансовых трудностях из-за нее и неудачных инвестиций, она посоветовала ему устроиться на работу — это привело к скандалу.

В два часа ночи 2 февраля 2023 года пара заселилась в отель в Токио. Когда девушка заснула, мужчина сел на нее и ударил ножом, после чего сбежал, сказано в материале.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Свердловской области убил супругу после непродолжительной ссоры. Конфликт возник после того, как женщина, придя с работы, высказала ему претензию по поводу неприготовленного ужина. Он нанес ей несколько ножевых ранений, от полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

