Гениталии против няни: помилованный Трампом наркоторговец снова за решеткой

Джонатан Браун, которого Дональд Трамп помиловал в 2021 году, был приговорен к 27 месяцам тюремного заключения за нарушение условий условно-досрочного освобождения после того, как прокуроры обвинили его в сексуальном насилии над няней своих детей. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

Приложил руку к гениталиям

42-летнему Брауну смягчили приговор за торговлю наркотиками в последний день президентства Трампа в 2021 году. При этом известно, что Браун стал восьмым человеком, помилованным Трампом, которому с тех пор предъявлено обвинение в другом преступлении, пишет журнал People.

Мужчина был обвинен в суде в сексуальном насилии над няней своих детей. Прокуроры утверждали, что он сначала схватил ее за голову, затем за грудь, а потом, ворвавшись в спальню, силой положил ее руку на свои обнаженные гениталии.

Вместе с тем Брауна обвинили в том, что он яростно замахнулся штативом для внутривенных вливаний на медсестру, угрожая при этом «убить ее к чертям». По данным СМИ, его также обвинили в том, что он схватил за руку прихожанина синагоги в Нью-Йорке и угрожал ему.

Заставят лечиться от зависимости

По словам прокуроров, Браун также неоднократно уклонялся от уплаты мостовых сборов в Нью-Йорке за рулем своих Lamborghini и Ferrari, и что в 2019 году по приговору ему был назначен штраф в размере $100 тыс., который он не заплатил.

Джонатан Браун Фото: NCPD

Кроме того, по данным издания , в апреле Брауна обвинили в физическом нападении на трехлетнего ребенка, что в конечном итоге привело к его задержанию в том же месяце.

Согласно данным федеральных записей заключенных, по состоянию на вторник, 11 ноября, Браун все еще находится под стражей в Центре заключения в Бруклине.

После отбытия им 27-месячного срока заключения судья Федерального окружного суда в Бруклине Кие А. Мацумото постановил, что Брауну также необходимо будет пройти курс реабилитации от наркозависимости и психического заболевания.

Занимался контрабандой наркотиков

Браун был высокопоставленным членом международной операции по контрабанде наркотиков, в ходе которой около 220 460 фунтов марихуаны было перевезено через канадскую границу в Соединенные Штаты более чем за десять лет до того, как марихуана была легализована в Нью-Йорке.

Браун изначально бежал в Израиль после того, как федеральные прокуроры начали расследование в отношении него как одного из крупнейших торговцев марихуаной, действовавших в то время в Нью-Йорке .

Газета сообщила, что Браун вернулся в Соединенные Штаты после того, как был включен в список Интерпола, и позднее признал себя виновным по обвинениям в незаконном обороте наркотиков в 2010 году. Тем не менее, Браун оставался на свободе, а вынесение приговора было отложено до 2019 года. В итоге его приговорили к 10 годам лишения свободы.

Примерно через год после того, как в 2020 году он был отправлен в федеральную тюрьму, в январе 2021 года Трамп освободил Брауна.

«После освобождения г-н Браун будет искать работу, чтобы содержать свою жену и детей», — сообщал Белый дом в момент освобождения Брауна.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью

Читайте также:

В Красногорске мальчику разнесло руку взрывчаткой: реакции, версии

Кровавый долг: голову убитой девушки спрятали в игрушке Hello Kitty

«В морду получишь»: почему чернокожих секс-работниц выкидывают из окон?

Дочь-кормилица и мать-сутенерша: школьницу заточили в массажном салоне

«Хорошо, что папа не извинился»: дочь посадила отца-педофила на 20 лет

Поехал домой на коляске: маньяку «простили» 25 изнасилований