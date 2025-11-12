Разведка США лишилась важных информаторов в Южной Америке Президент Петро: Колумбия прекратила обмен разведданными с США из-за атак в море

Колумбия приостановит сотрудничество со службами безопасности США, сообщил президент страны Густаво Петро в соцсети X. По его словам, причиной такого решения стали американские удары по кораблям в Карибском море. Он подчеркнул, что борьба с наркоторговлей должна вестись с учетом прав человека.

Правоохранительным органам всех уровней предписано приостановить любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности. Эта мера будет действовать до тех пор, пока продолжаются ракетные атаки на суда в Карибском море. Борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека, — написал Петро.

Ранее Великобритания прекратила передачу разведывательной информации США о судах в Карибском море, подозреваемых в перевозке наркотиков. Решение Великобритании связано с нежеланием участвовать в американских военных операциях, которые оцениваются как незаконные.

До этого сообщалось, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подлодки и тысячи военных. Американские силы в Карибском море включают восемь боевых кораблей, судно специального назначения и атомную ударную подводную лодку.