Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 14:01

Разведка США лишилась важных информаторов в Южной Америке

Президент Петро: Колумбия прекратила обмен разведданными с США из-за атак в море

Густаво Петро Густаво Петро Фото: Andres Moreno/XinHua/Global Look Press

Колумбия приостановит сотрудничество со службами безопасности США, сообщил президент страны Густаво Петро в соцсети X. По его словам, причиной такого решения стали американские удары по кораблям в Карибском море. Он подчеркнул, что борьба с наркоторговлей должна вестись с учетом прав человека.

Правоохранительным органам всех уровней предписано приостановить любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности. Эта мера будет действовать до тех пор, пока продолжаются ракетные атаки на суда в Карибском море. Борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека, — написал Петро.

Ранее Великобритания прекратила передачу разведывательной информации США о судах в Карибском море, подозреваемых в перевозке наркотиков. Решение Великобритании связано с нежеланием участвовать в американских военных операциях, которые оцениваются как незаконные.

До этого сообщалось, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подлодки и тысячи военных. Американские силы в Карибском море включают восемь боевых кораблей, судно специального назначения и атомную ударную подводную лодку.

Латинская Америка
Колумбия
сотрудничество
США
Карибское море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ отреагировали на теракт в Исламабаде
Самый лучший фарш для котлет! Секретный ингредиент, лайфхаки и советы
Стало известно, примет ли Путин участие во встрече ОДК в Бишкеке
Россиянка пригрозила мачете таксисту
Крепкое рукопожатие Путина и Токаева попало на видео
Экс-премьера Грузии могут отправить за решетку на 13 лет
«Русской красавицы» не стало на 30-м году жизни
Врач предупредила о смертельной опасности грибного снюса
Названо число пострадавших при мощном взрыве в красноярской квартире
Две жены, Гришаева, Маковецкий: как в Москве простились с Симоновым
Прокуратура проверит калужскую редакцию после скандала с крокодилом
Печально известный полк ВСУ девять раз пытался прорваться в Красноармейск
Врач посоветовала, чем лучше заедать стресс
Бизнес-платформа MAX расширила доступ для сотен тысяч компаний
Российский военкор попросил Зеленского сделать селфи на фоне Киева
Пустующие новостройки могут отдать в аренду нуждающимся россиянам
Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика
В Госдуме назвали причину массовых задержаний на Украине
Google обвинили в слежке за пользователями
Главная новогодняя елка России родилась в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту
Семья и жизнь

Рецепт минтая с луком и сметаной на сковороде: сочная рыба тает во рту

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее
Семья и жизнь

Рецепт домашних тонких блинов «Три стакана»: как у бабушки и даже вкуснее

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой
Семья и жизнь

Как приготовить мясо по-французски — сочный деликатес под сырной шапкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.