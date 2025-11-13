Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 ноября 2025 в 10:02

В Минобрнауки раскрыли, кого коснется запрет на платный прием в вузы

Минобрнауки: запрет платного приема в вузы не затронет набравших менее 50 баллов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобрнауки России не планирует вводить полный запрет на платный прием для абитуриентов, которые набрали менее 50 баллов ЕГЭ, сообщает пресс-служба ведомства. Ограничения затронут лишь около 10% специальностей в конкретных вузах, передает РИА Новости.

Данная норма будет распространяться только на специальности, включенные в перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования <…>. В настоящее время в проект такого перечня включены порядка 10% специальностей от их общего числа, — говорится в сообщении.

Ограничения будут применяться в соответствии с новым законом, который вступил в силу 1 сентября 2025 года. Он наделил правительство правом устанавливать для вузов предельное число платных мест.

В министерстве пояснили, что норма не означает запрета платного приема для всех, кто набрал менее 50 баллов. Речь идет о точечном регулировании приема на определенные направления в конкретных университетах. Среди таких направлений — «Юриспруденция», «Психология», «Торговое дело», «Бизнес-информатика» и ряд других.

Ранее стало известно, что с 2026 года подача документов в вузы будет осуществляться исключительно через суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг или при личном визите в приемную комиссию. Проект новых правил приема в высшие учебные заведения, которые вступят в силу в 2026/27 учебном году, представило Минобрнауки России.

