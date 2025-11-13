В США раскрыли, как скандал с «кошельком» Зеленского отразится на Украине

Коррупционный скандал на Украине вокруг кошелька Владимира Зеленского — бизнесмена Тимура Миндича — осложняет для Киева работу по поиску финансовой поддержки со стороны коллективного Запада, передает издание Politico со ссылкой на источники. По словам аналитиков, дело возбудили в тот момент, когда Брюсселю нужно принять решение о дополнительном финансировании для украинской стороны.

Это создает для украинцев огромные проблемы в том, что касается попыток убедить западных союзников продолжать финансирование, — сказано в материале.

По словам источника, Запад продолжит финансовую и военную поддержку, так как Украина для них «слишком значима, чтобы дать ей потерпеть крах». Однако при этом Брюссель будет за закрытыми дверями более откровенно выражать свое недовольство, объяснил он.

Ранее аналитик Золтан Кошкович пошутил, что западным СМИ нужно утверждать, что для поддержки морального духа ВСУ нельзя оскорблять Зеленского подозрениями в коррупции. Лишь так можно оправдать главы государства в скандальном уголовном деле, объяснил он. По словам аналитика, также журналистам следует пообещать, что президент продолжит работать «так же хорошо».