«Взрослая для внучки»: Наталия Орейро рассказала, что думает о Снегурочке

Уругвайская актриса Наталия Орейро рассказала СМИ, что считает Снегурочку, в образе которой предстает в одной из сцен кино, символом русского культурного кода, на пресс-конференции, посвященной премьере фильма «Письмо к Деду Морозу». Звезде нравится и Дед Мороз, причем гораздо больше, чем Санта-Клаус.

В России дети растут со своей историей. У вас есть Снегурочка, которая уже стала частью культурного кода. Я сыграла ее в одной из сцен фильма, правда признаюсь, что слишком взрослая уже для внучки. У нас в латиноамериканских странах все привезено откуда-то, есть Папа Ноэль, который неизвестно откуда взялся. Для кого-то ближе Санта-Клаус, мы здесь отмечаем католические праздники. Мне ближе Дед Мороз и Снегурочка. И я всем своим рассказываю, что 31 декабря в России они начинают свое путешествие, чтобы подарить детям подарки, — сказала Орейро.

Наталия Орейро сыграла в фильме «Письмо к Деду Морозу» саму себя. По сюжету юрист Петр Безуглов живет свою скучную размеренную жизнь с семьей. Его сын находит старые письма отца, которые он писал еще в детстве. Мальчик опускает их в волшебный почтовый ящик, и перед Новым годом начинают сбываться все желания Петра. Наталия предстает в образе его жены. Ведь Петр в детстве мечтал повести под венец звезду. Из всех волшебных приключений, которые будут преследовать Петра, его детей, семью и Наталию Орейро, им придется выбираться вместе.

Ранее музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко рассказал, что уругвайскую актрису и певицу Наталию Орейро боготворят в России за искреннюю любовь и уважительное отношение к поклонникам. По его словам, крепкая фан-база артистки сформировалась из целого поколения зрителей, выросших на ее сериалах, которые показывали на российском телевидении.