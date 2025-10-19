Теплолюбивый вор похитил из частного дома пуховые вещи Вор украл семь одеял и шесть курток из дома под Гатчиной

В Ленинградской области, в частном деревянном доме неподалеку от Гатчины, произошла кража, передает Telegram-канал Mash на Мойке. Злоумышленник проник в дом, когда хозяйка отсутствовала, и похитил семь одеял и шесть курток.

Известно, что вор проник в дом, демонтировав оконную раму. Общий материальный ущерб от кражи составил 4750 рублей. В связи с инцидентом начато расследование по статье о хищении.

Ранее в Саратове несовершеннолетний взломал сейф в квартире знакомой своей матери и украл деньги с драгоценностями. Подросток потратил украденные 145 тыс. рублей на покупку двух автомобилей отечественного производства. Правоохранительные органы изъяли у юноши украденные ценности, включая сейф с содержимым. Похититель признался в содеянном.

До этого на Парадной улице в Санкт-Петербурге ограбили квартиру доцента университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Неизвестные похитили сейф с драгоценностями стоимостью почти 2,5 млн рублей. По словам потерпевшей, комбинация к сейфу была известна только ей, однако злоумышленники смогли его заполучить.