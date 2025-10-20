Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:56

Школьница выпала из окна во время урока и выжила

В Петербурге восьмиклассница выпала с четвертого этажа школы и попала в больницу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученица восьмого класса школы № 58 в Санкт-Петербурге выпала из окна четвертого этажа, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, инцидент произошел во время урока, а девочка выжила. Школа находится на проспекте Королева.

Предварительно, школьница находится в тяжелом состоянии, пока выясняются обстоятельства случившегося. Известно, что ученица пыталась закрыть окно и неудачно оперлась на него. Такую предварительную версию случившегося получили от представителей школы. 78.ru сообщает, что ученица находится в больнице.

Ранее в Петербурге восьмиклассник выпал из окна шестого этажа на Комендантском проспекте после ссоры с матерью. Родительница отключила ребенку компьютер. Подросток приземлился на пристройку и попал в больницу в тяжелом состоянии, получив множество переломов.

Также в Петербурге ребенок мигрантов выпал из окна квартиры на четвертом этаже, пока его мать ходила в магазин за покупками. Женщина нашла своего пятилетнего сына на асфальте в луже крови. Ребенка удалось спасти, но он получил переломы.

