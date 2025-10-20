На Западе забили тревогу из-за слабости Европы Daily Telegraph: Европа сейчас выглядит наиболее слабой за всю историю

Европейские государства демонстрируют беспрецедентную слабость в процессе урегулирования украинского конфликта, считает обозреватель The Daily Telegraph Джеймс Крисп. Единственным западным лидером, который реально управляет мирным процессом, по его оценке, остается американский президент Дональд Трамп.

Как отмечает журналист, Лондон и Брюссель вынуждены будут принять любые договоренности по Украине, даже если не участвовали в их разработке. Он подчеркивает, что у Лондона и Брюсселя просто отсутствует альтернатива такому развитию событий.

Если вы не за столом, есть риск того, что вы в меню. Но правда заключается в том, что у Великобритании и ЕС нет иного выбора, кроме как принять мирную сделку по Украине, если она будет достигнута, — пишет Крисп.

Крисп проводит параллель между недавними переговорами Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и его демонстративной поддержкой европейскими политиками в социальных сетях. При этом он сравнивает британского премьера Кира Стармера, французского президента Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Фридриха Мерца с пассажирами, раздающими советы водителю.

Обозреватель образно замечает, что европейские страны участвуют в опасной дипломатической рулетке. По его словам, они могут лишь надеяться на благоприятный исход, когда «президентский шарик лояльности» остановится на украинском цвете.

Ранее The Daily Telegraph сообщало, что представители команды Трампа во время встречи в Вашингтоне с Зеленским требовали от Киева вывести войска из Донбасса. По данным источника, американская сторона ссылалась на то, что эти территории закреплены за Россией в ее конституции.