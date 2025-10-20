Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 18:41

Военэксперт объяснил изменение тактики ВС РФ на Украине

Военэксперт Сивков: ВС РФ стали больше бить по электростанциям Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска перешли от атак по распределяющим мощностям украинской энергетики к ударам по производящим предприятиям, предположил в беседе с NEWS.ru доктор военных наук капитан I ранга запаса Константин Сивков. По его словам, это затрудняет Киеву ремонт поврежденных объектов. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Если распределительные подстанции противник может восстанавливать относительно быстро — в течение месяца-полутора, а иногда и в течение двух-трех недель, то разрушенные гидроэлектростанции и теплоэлектростанции требуют восстановительных работ в течение нескольких месяцев, а то и лет, — пояснил он.

По словам Сивкова, такая тактика сильно повышает ущерб, наносимый военно-промышленному комплексу Украины.

Потеря станций сказывается на работе ВПК Украины. Прерывают или останавливают работу мастерские, где нужна сварка или непрерывное обеспечение энергией. Осложняется ремонт военной техники, производство крупных дальних беспилотников, выплавка стали и производство взрывчатки, — подчеркнул эксперт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные 19 октября поразили объекты энергетики, которые необходимы для работы предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, под удар попали места хранения дронов ВСУ, а также пункты временной дислокации военных в 142 районах.

Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что в Одесской области был нанесен ночной удар по прибывшему из Румынии грузу. МО России не комментировало эти сведения.

СВО
Украина
ВПК
ракетные удары
дроны
авиаудары
Павел Воробьев
П. Воробьев
