Арестованный глава района Кубани подал в отставку

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь, арестованный ранее по делу о злоупотреблении полномочиями, подал в отставку, сообщается на сайте районной администрации. Решение принято на внеочередной сессии районного совета 20 октября.

20 октября в совет поступило письменное заявление от главы Крымского района Сергея Леся об отставке по собственному желанию, — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что депутаты приняли отставку Леся. В течение 10 дней губернатор Краснодарского края назначит временно исполняющего обязанности главы района.

Ранее Леся заключили в СИЗО на срок до 29 ноября по подозрению в незаконном оформлении на себя и родственников 109 земельных участков общей стоимостью около 2 млрд рублей. По данным следствия, эти земли ранее находились в государственной собственности, а на них были построены коммерческие объекты, приносившие значительный доход.

