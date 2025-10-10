На Кубани обрушилась стена интерната На Кубани в психоневрологическом интернате обрушилась стена

В Курганинском районе Краснодарского края обрушилась часть стены психоневрологического интерната, сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по региону. По данным ведомства, пострадал один человек, возбуждено уголовное дело.

10 октября около 8 часов 50 минут при проведении работ по укреплению фундамента Константиновского психоневрологического интерната произошло обрушение наружной стены здания корпуса № 1, в результате обрушения пострадала 62-летняя постоялица, в настоящее время она госпитализирована и находится в больнице, — говорится в сообщении.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства происшествия и проверяют качество выполненных ремонтных работ. Прокурор Курганинского района Илья Лабашев находится на месте, координируя действия спецслужб.

