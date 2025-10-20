Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:05

Суд арестовал фигуранта дела о нападении на жену казанского бизнесмена

«112»: по делу о нападении на жену казанского бизнесмена арестовали ее свекра

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Казани арестован известный бизнесмен Станислав Шевырев — свекор супруги предпринимателя из известной строительной династии Ирины Шевыревой, подвергшейся нападению несколько дней назад, сообщает Telegram-канал «112». Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.

В тот же день суд назначил домашний арест другому фигуранту дела — Булату Галлямову, сотруднику службы безопасности компании «Волга-Автодор», который, как считают правоохранительные органы, непосредственно участвовал в покушении.

По версии следствия, организаторами нападения являются муж и свекор пострадавшей. Сама Шевырева в настоящее время продолжает находиться в больнице.

Инцидент произошел 14 октября на парковочной площадке рядом с гимназией на улице Восстания. Женщина сопровождала дочь до школы, когда внезапно на нее напал мужчина с ножом. Он нанес ей несколько ударов в грудь и шею, после чего скрылся с места происшествия на велосипеде. Пострадавшую срочно госпитализировали.

До этого стало известно, что преступники начали следить за жертвой с сентября, меняя машины и ожидая удобного момента. Местные жители видели двух подозрительных мужчин в черной мотоэкипировке и шлемах, которые осматривали территорию и сидели в засаде в кустах. Казанцы пытались узнать их личности, но безуспешно.

Казань
аресты
суды
предприниматели
