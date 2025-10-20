Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 13:54

Экс-замминистру обороны продлили срок ареста

Мосгорсуд продлил срок ареста Тимуру Иванову еще на три месяца

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Московский городской суд продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову до 23 января следующего года, передает ТАСС. Он обвиняется в получении двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Защита намерена обжаловать продление меры пресечения в отношении Иванова.

Ходатайство следственного органа удовлетворить, продлить срок стражи в отношении обвиняемого Иванова Тимура Вадимовича еще на три месяца, то есть до 23 января 2026 года, — говорится в публикации.

Заседание состоялось в условиях, исключающих присутствие представителей СМИ и широкой общественности. Мосгорсуд также планирует рассмотреть дополнительные ходатайства следствия о продлении сроков ареста для бизнесмена Александра Фомина, который признал свою вину, а также для предпринимателя Сергея Бородина, заключившего сделку со следствием и согласившегося на сотрудничество.

Ранее защита представила доказательства, что фигурант дела и учредитель банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский уехал из России за девять с половиной лет до возбуждения дела против Иванова. Защитник подчеркнул, что он не мог быть осведомлен об обвинениях, так как не получал уведомлений. Несмотря на международный розыск, суд заочно арестовал его.

Тимур Иванов
взятки
аресты
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат ответил, что грозит невесте Лепса за обвинения Бони в проституции
Искавшие семью Усольцевых дали подписку о молчании
Стало известно, в каком состоянии находится Юлия Барановская
Раскрыт тайный смысл желания Лукашенко наладить контакт с Зеленским
В МИД России назвали темы, которые обсудят Лавров и Рубио во время встречи
Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода
Экономист оценил выгоду от создания тоннеля между Россией и США
Секрет рассыпчатого риса от опытного повара: узбекский плов в казане
В составе ВСУ сформировали группировку Объединенных сил
Житель Крыма осужден за сотрудничество с украинской разведкой
Симоньян рассказала, что для нее важно успеть сделать в жизни
Слова о Заворотнюк, муж-альфонс, отъезд из РФ: как живет Ольга Прокофьева
В мэрии Гюмри назвали истинные причины задержания Гукасяна
В МИД Таиланда заявили о безопасности страны для российских туристов
В Госдуме предложили наказывать за диверсии даже спустя годы
Искусственный интеллект назвал самую вероятную версию пропажи Усольцевых
Продюсер Пенкина ответил на обвинения в попытке самопиара артиста
Военэксперт назвал способ бороться с рассредоточением ВПК Украины
Миллер объяснил, что может обеспечить рывок в освоении ИИ в России
Опубликованы кадры столкновений у здания мэрии армянского города Гюмри
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.