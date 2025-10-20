Экс-замминистру обороны продлили срок ареста

Московский городской суд продлил срок ареста бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову до 23 января следующего года, передает ТАСС. Он обвиняется в получении двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей. Защита намерена обжаловать продление меры пресечения в отношении Иванова.

Ходатайство следственного органа удовлетворить, продлить срок стражи в отношении обвиняемого Иванова Тимура Вадимовича еще на три месяца, то есть до 23 января 2026 года, — говорится в публикации.

Заседание состоялось в условиях, исключающих присутствие представителей СМИ и широкой общественности. Мосгорсуд также планирует рассмотреть дополнительные ходатайства следствия о продлении сроков ареста для бизнесмена Александра Фомина, который признал свою вину, а также для предпринимателя Сергея Бородина, заключившего сделку со следствием и согласившегося на сотрудничество.

Ранее защита представила доказательства, что фигурант дела и учредитель банка «Интеркоммерц» Павел Крыжановский уехал из России за девять с половиной лет до возбуждения дела против Иванова. Защитник подчеркнул, что он не мог быть осведомлен об обвинениях, так как не получал уведомлений. Несмотря на международный розыск, суд заочно арестовал его.