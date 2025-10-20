Воздушная гавань Казани временно прекратила работу

Международный аэропорт Казани временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он пояснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в заявлении.

Ранее Кореняко сообщил, что нижнегородский аэропорт Стригино временно перестал принимать и выпускать самолеты. Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Ульяновска (Баратаевка).

До этого российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. В материале указывается, что спрямление южных авиамаршрутов вместе с открытием хотя бы одного аэропорта в этом регионе способно обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток в размере 7 млн человек.