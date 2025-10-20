Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 00:25

Воздушная гавань Казани временно прекратила работу

Росавиация: аэропорт Казани временно приостановил прием и выпуск воздушных судов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт Казани временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Он пояснил, что такое решение было принято по соображениям безопасности.

Аэропорт Казань. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — сказано в заявлении.

Ранее Кореняко сообщил, что нижнегородский аэропорт Стригино временно перестал принимать и выпускать самолеты. Аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Ульяновска (Баратаевка).

До этого российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. В материале указывается, что спрямление южных авиамаршрутов вместе с открытием хотя бы одного аэропорта в этом регионе способно обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток в размере 7 млн человек.

Казань
аэропорты
Татарстан
Росавиация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фаза Луны сегодня, 20 октября: как избежать несчастий на Черную Луну?
Глава КГБ Белоруссии рассказал о работе над диалогом с Украиной
МакSим рассказала о своем самочувствии после выхода из комы
Гороскоп на 20 октября: шанс для Скорпионов и ловушка для Близнецов
Захарова раскрыла детали подготовки встречи Путина и Трампа
Воздушная гавань Казани временно прекратила работу
Тело тренера чемпионов мира по боксу найдено в Подмосковье
Приметы 20 октября: Сергий Зимний — встречаем холод и наблюдаем за птицами
«Я чуть не потерял яичко»: как живет теннисист Андрей Рублев
Два аэропорта Приволжья временно изменили режим работы
Роднина удивилась реакции на свои слова о пенсиях
Главред Sputnik Азербайджан Картавых прилетел в Москву
Трамп потребовал от Зеленского принять российские условия
Трамп устроил бурную встречу Зеленскому в Белом доме
Козий сыр и тыква — сочетание, которое удивляет: незабываемый салат
Под Воронежем украинский БПЛА сдетонировал возле мирной жительницы
Салат, который впечатляет всех гостей, — тыква и орехи в составе
Росавиация внесла коррективы в работу двух российских аэропортов
«Иванушки» намекнули на стоимость роскошного юбилейного концерта
Премьер Большого театра травмировался во время балета «Иван Грозный»
Дальше
Самое популярное
Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.