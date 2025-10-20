Жизнь после комы, усыновление ребенка, отношения: где сейчас певица МакSим

Жизнь после комы, усыновление ребенка, отношения: где сейчас певица МакSим

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) рассказала о своем самочувствии после выхода из комы. Что известно о здоровье артистки, собирается ли усыновить ребенка?

Что известно о здоровье МакSим после комы

МакSим сообщила, что в настоящее время чувствует себя хорошо после выхода из продолжительной комы, в которую впала в 2021 году на несколько месяцев, передает корреспондент NEWS.ru. Певица отметила, что успешно завершила период реабилитации и чувствует себя отлично.

«Если вот в душе нет чего-то доброго, хорошего, то в организме всегда это видится. Раны или хобби. Поэтому я как будто это событие прошла, и сейчас чувствую себя очень хорошо», — сказала МакSим.

При этом в июне она говорила, что побывала в параллельном мире, когда находилась в коме. По ее словам, которые приводит StarHit, она прекрасно понимала, что умирает.

«Если много говорить о том, что я видела, находясь в коме, нормальные люди решат, что у меня поехала крыша. <…> Я была в таком, скажем, параллельном мире, и прекрасно понимала, что умираю. <…> Там было очень спокойно, по ощущениям — будто бы логическое продолжение жизни. Я не испугалась. Помню, что находилась в холоде. Но когда меня облили ледяной водой, ничего не почувствовала», — рассказала МакSим.

Как отметила певица, в ином мире «люди в пальто» сообщили ей, что в реальности с ней хотят проститься. Артистка добавила, что ее отпустили обратно, взяв обещание, что вскоре вернется.

Из-за чего МакSим была в коме

В июне 2021 года МакSим была погружена в медикаментозную кому из-за 75-процентного поражения легких после коронавируса. Сначала артистку подключили к ИВЛ (аппарату искусственной вентиляции легких. — NEWS.ru), однако этого оказалось недостаточно, после чего ей назначили ЭКМО (метод лечения, при котором используются искусственные сердце и легкое для обеспечения временной поддержки жизни пациента. — NEWS.ru).

Выйдя из больницы, МакSим весила всего 44 килограмма и заново училась ходить. Позже она рассказала о предательстве близких людей, которые надеялись на ее смерть и пытались завладеть недвижимостью.

«Я была в коме, 61 день провела в клинике, и за это время просто перевернулся весь мир. К сожалению, близкие люди стали узнавать, как удочерить моих детей, для того чтобы переоформить на себя имущество», — сообщила артистка.

Собирается ли усыновить ребенка

На одном из мероприятий МакSим ответила на вопрос о возможном усыновлении, попросив не создавать из этой темы «культа». Артистка пояснила, что пока не готова обсуждать расширение своей семьи, поскольку это остается лишь ее личной мыслью.

«Давайте не будем из этого делать культа. Это мысль, которая просто во мне ждет, я еще не готова это обсуждать», — сказала певица.

Как сложилась личная жизнь МакSим

Первым супругом МакSим был звукорежиссер Алексей Луговцов. Влюбленные поженились в 2008 году, а в 2009 году у них родилась дочь Александра. В 2011 году пара развелась.

После развода МакSим встречалась с солистом группы Animal Jazz Александром Красовицким, но ушла от него к бизнесмену Антону Петрову, от которого родила дочь Марию.

Вскоре после рождения дочки пара рассталась. Выяснилось, что Петров изменял МакSим, еще когда она была беременна. В итоге мужчина ушел к другой.

«К сожалению, мы не смогли стать семьей, чего скрывать. Жизнь непредсказуема. Любовь проходит. Пусть он будет счастлив», — комментировала певица.

В 2020 году МакSим забеременела в третий раз, но выносить ребенка не смогла — у нее случился выкидыш.

Читайте также:

«Я чуть не потерял яичко»: как живет теннисист Андрей Рублев

Протекция Киркорова, роман с Кридом, «Дом-2»: как живет певица Марго

Королевская семья Британии: новости, Трамп собирает сплетни о Маркл