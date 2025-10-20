Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 01:34

МакSим ответила на вопрос о планах по усыновлению ребенка

Певица МакSим заявила о неготовности обсуждать тему усыновления ребенка

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) на мероприятии в честь дня рождения МУЗ-ТВ ответила на вопрос о возможном усыновлении, попросив не создавать из этой темы «культа», передает корреспондент NEWS.ru. Артистка пояснила, что пока не готова обсуждать расширение своей семьи, поскольку это остается лишь ее личной мыслью.

Давайте не будем из этого делать культа. Это мысль, которая просто во мне ждет, я еще не готова это обсуждать, — сказала певица.

Ранее МакSим сообщила о своем хорошем самочувствии после выхода из продолжительной комы. Она отметила, что успешно завершила период реабилитации и чувствует себя отлично.

До этого МакSим рассказала, что побывала в параллельном мире, когда находилась в коме, в которую впала в 2021 году на несколько месяцев. По ее словам, она прекрасно понимала, что умирает.

Кроме того, артистка рассказывала, что в России хотят снять байопик о ней. По словам заслуженной артистки Карачаево-Черкесии и Татарстана, она уже готовится к съемкам художественного фильма. Кроме работы над байопиком, звезда 2000-х трудится над второй книгой. Первая автобиография певицы под названием «Это же я» была опубликована в конце 2016 года.

