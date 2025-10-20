МакSим рассказала о своем самочувствии после выхода из комы Певица МакSим заявила о хорошем самочувствии после выхода из комы

На мероприятии в честь дня рождения МУЗ-ТВ российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) сообщила о своем хорошем самочувствии после выхода из продолжительной комы, передает корреспондент NEWS.ru. Артистка отметила, что успешно завершила период реабилитации и чувствует себя отлично.

Если вот в душе нет чего-то доброго, хорошего, то в организме всегда это видится. Раны или хобби. Поэтому я как будто это событие прошла, и сейчас чувствую себя очень хорошо, — сказала певица.

Ранее МакSим рассказала, что побывала в параллельном мире, когда находилась в коме, в которую впала в 2021 году на несколько месяцев. По ее словам, она прекрасно понимала, что умирает.

До этого артистка рассказывала, что в России хотят снять байопик о ней. По словам заслуженной артистки Карачаево-Черкесии и Татарстана, она уже готовится к съемкам художественного фильма. Кроме работы над байопиком, звезда 2000-х трудится над второй книгой. Первая автобиография певицы под названием «Это же я» была опубликована в конце 2016 года.