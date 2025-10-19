Росавиация внесла коррективы в работу двух российских аэропортов Росавиация ввела временные ограничения в аэропортах Пензы и Саратова

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Пензы и Саратова (Гагарин), передает пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Представитель ведомства Артем Кореняко подчеркнул, что это необходимо для безопасности полетов.

Аэропорты Пенза, Саратов (Гагарин). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в публикации.

Кроме того аналогичные меры вводились в аэропорту Калуги (Грабцево). Через пару часов по тем же причинам закрылась воздушная гавань Волгограда. Все меры были предприняты для обеспечения безопасности граждан. В Росавиации уверяют, что это первый приоритет для федерального агентства.

Ранее сообщалось, что из-за закрытия неба в Волгограде в городе «застряла» футбольная сборная России. Она находилась там для проведения товарищеского матча с командой Ирана. Вылет был согласован только через несколько часов.

До этого российские авиаперевозчики выступили с инициативой по корректировке маршрутов полетов в южных регионах страны. Авиакомпании рассчитывают на смягчение действующих ограничений и предлагают конкретные меры для увеличения объема пассажирских перевозок. В материале указывается, что спрямление южных авиамаршрутов вместе с открытием хотя бы одного аэропорта в этом регионе способно обеспечить дополнительный годовой пассажиропоток в размере 7 млн человек.