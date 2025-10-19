Роднина удивилась реакции на свои слова о пенсиях

Депутат Государственной думы Ирина Роднина выразила удивление по поводу бурной общественной реакции на свое высказывание о пенсионных начислениях, передает Sport24. Она отметила, подобная ситуация возникла из-за недостатка иных инфоповодов.

Я не поняла такую реакцию. Просто надо же подогревать. Видно, в конце лета всем было нечем заняться — новостей никаких нет. Я никак на это не реагировала. Знаете, сколько всего про меня говорят с 1969 года, когда я только первый раз на пьедестал встала. Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово пенсия вызывает у всех такую реакцию, — заявила Роднина.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов резко осудил высказывания трехкратной олимпийской чемпионки Родниной о том, что гражданам нельзя все время на кого-то рассчитывать, а пора становиться самостоятельными и уже в молодом возрасте думать, на что придется жить в старости. По мнению Иванова, подобные заявления противоречат не только духу социальной справедливости, но и букве Конституции России.