Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
18 октября 2025 в 12:38

Появились неожиданные подробности покушения на жену казанского бизнесмена

Mash: по делу о покушении на Шевыреву задержали ее мужа и свекра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По делу о покушении на жену предпринимателя из известной строительной династии Ирину Шевыреву задержали самого мужа — Ивана Шевырева, а также ее свекра, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По информации канала, их подозревают в организации нападения.

В публикации говорится, что Шевырев не признал своей вины. Суд не стал арестовывать его, но продлил задержание до 21 октября для сбора дополнительных доказательств, пишет канал.

До этого казанский суд избрал меру пресечения в виде ареста до 14 декабря для одного из фигурантов дела о нападении на Шевыреву. Подозреваемым в совершении преступления стал Бурихоне Хамидов. По информации источников, мужчина неофициально сотрудничал с компанией, где работает муж пострадавшей.

Инцидент произошел 14 октября на парковочной площадке рядом с гимназией на улице Восстания. Женщина сопровождала дочь до школы, когда внезапно на нее напал мужчина с ножом. Он нанес ей несколько ударов в грудь и шею, после чего скрылся с места происшествия на велосипеде. Пострадавшую срочно доставили в больницу.

Россия
Казань
покушения
подозреваемые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, по чьей инициативе закончился разговор Трампа с Зеленским
Невролог рассказала о влиянии энергетиков на организм
В Турции взбесившийся бык протаранил автомобиль рогами
Россиянам объяснили, как их могут лишить наследства вопреки завещанию
Встречу Путина и Трампа в Будапеште назвали «кошмаром» Брюсселя
Что будет с ключевой ставкой: заседание Центробанка 24 октября, прогнозы
Среди россиян стал популярен пикантный вид отдыха
Раскрыто, почему российские бойцы относятся к пленным ВСУ по-человечески
На острове Русский полыхает трехэтажное здание
В Госдуме рассказали, с чем Зеленский покинул Белый дом
Два молодых спортсмена из «Динамо» и ЦСКА погибли в аварии
Как не остаться без денег и «Госуслуг»? Раскрыта новая схема мошенников
Магнитные бури сегодня, 18 октября: что завтра, скачки давления, слабость
Над Белгородской областью сбили восемь дронов ВСУ
Бардо впервые вышла на связь после экстренной операции
Землю накрыла третья магнитная буря октября
Место пропажи семьи Усольцевых в тайге может привлечь множество туристов
«Слезы»: в ГД рассказали о провальной попытке украинцев достучаться до МОК
Бывшая помощница Байдена высказалась о поставках оружия Украине
Звезда «Ищейки» выписалась с сыном из роддома
Дальше
Самое популярное
«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству
Общество

Без этих рулетиков из лаваша не обходится ни один праздник: любители рыбки оценят по достоинству

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.