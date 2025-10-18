Появились неожиданные подробности покушения на жену казанского бизнесмена Mash: по делу о покушении на Шевыреву задержали ее мужа и свекра

По делу о покушении на жену предпринимателя из известной строительной династии Ирину Шевыреву задержали самого мужа — Ивана Шевырева, а также ее свекра, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По информации канала, их подозревают в организации нападения.

В публикации говорится, что Шевырев не признал своей вины. Суд не стал арестовывать его, но продлил задержание до 21 октября для сбора дополнительных доказательств, пишет канал.

До этого казанский суд избрал меру пресечения в виде ареста до 14 декабря для одного из фигурантов дела о нападении на Шевыреву. Подозреваемым в совершении преступления стал Бурихоне Хамидов. По информации источников, мужчина неофициально сотрудничал с компанией, где работает муж пострадавшей.

Инцидент произошел 14 октября на парковочной площадке рядом с гимназией на улице Восстания. Женщина сопровождала дочь до школы, когда внезапно на нее напал мужчина с ножом. Он нанес ей несколько ударов в грудь и шею, после чего скрылся с места происшествия на велосипеде. Пострадавшую срочно доставили в больницу.