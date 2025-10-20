Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 02:20

Россиянам объяснили, как продлить срок службы сайдинга

Бизнесмен Васильев: сайдинг прослужит дольше при покрытии акриловой краской

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Продлить срок службы сайдинга можно при покрытии облицовки высокоэластичной краской на акриловой основе, заявил NEWS.ru генеральный директор компании «Главснаб», строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, такой подход требует предварительной обработки поверхности специальной грунтовкой.

Современные строительные технологии предлагают несколько эффективных и, что важно, экономически обоснованных методов восстановления, которые позволяют обойтись без дорогостоящей полной замены. Для сайдинга разработаны специальные высокоэластичные краски на акриловой основе, которые после предварительной обработки поверхности специальной грунтовкой образуют прочное, долговечное покрытие, устойчивое к выцветанию и воздействию погодных условий. Для фиброцементного сайдинга процесс еще проще, так как его можно красить, — пояснил Васильев.

Он отметил, что самым популярным способом освежить фасад является точечная замена пришедших в негодность элементов. По словам эксперта, основной сложностью в этом процессе может стать подбор точного цветового оттенка.

Самый очевидный метод отреставрировать сайдинг — локальная замена лишь тех элементов, которые пришли в негодность. Для этого используется специальный инструмент, который позволяет аккуратно, не повредив соседние панели, извлечь поврежденный элемент из общей замковой системы и установить на его место новый. Единственная сложность здесь может заключаться в подборе точного оттенка, если коллекция сайдинга уже снята с производства. Практика показывает, что можно частично реконструировать сайдинг и привести фасад практически к первоначальному виду без значительных затрат, — резюмировал Васильев.

Ранее арт-дизайнер Александр Моисеев заявил, что создать на кухне осеннее настроение помогут лампы теплого света и подушки. По его словам, осень дарит мягкий золотистый свет, который идеально подчеркивает текстуру дерева, блеск металлической фурнитуры и глубину цветных фасадов.

