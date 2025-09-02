Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 14:26

Дизайнер дал советы, как обновить кухню к осени с минимальными затратами

Дизайнер Моисеев: теплый свет и детали помогут преобразить кухню

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Создать на кухне осеннее настроение помогут лампы теплого света и подушки, заявил «Вечерней Москве» арт-дизайнер Александр Моисеев. По его словам, осень дарит мягкий, золотистый свет, который идеально подчеркивает текстуру дерева, блеск металлической фурнитуры и глубину цветных фасадов.

Необычное решение: не перекрашивать всю кухню, а выбрать один–два ярких элемента. Например, купить новые обеденные кресла в насыщенном цвете или подушки на сиденья горчичного оттенка. Такой прием сделает интерьер модным, не перегружая его, — рекомендовал дизайнер.

Психолог Дарья Яушева ранее посоветовала чаще гулять на свежем воздухе, чтобы справиться с осенней хандрой. По ее словам, важно компенсировать недостаток света и стимулировать выработку серотонина и эндорфина физической активностью. Она уточнила, что также помогут приятные ритуалы, такие как заваривание любимого чая или кофе, использование ароматических свечей и чтение под теплым пледом.

