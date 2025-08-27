День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 11:40

Россиянам подсказали, как справиться с осенней хандрой

Психолог Яушева: частые прогулки помогут справиться с осенней хандрой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Частые прогулки на свежем воздухе днем помогут справиться с осенней хандрой, заявила NEWS.ru психолог Дарья Яушева. По ее словам, важно компенсировать недостаток света и стимулировать выработку серотонина и эндорфина физической активностью.

Действительно, осенняя хандра — довольно частое явление. Дело в том, что на наше настроение влияет сокращение светового дня, снижение температуры и физическая усталость после активного лета. Чтобы справляться с таким состоянием, я предлагаю создавать для себя маленькие островки тепла и радости. Важно компенсировать себе дефицит света и будить эндорфин и серотонин с помощью движения. Чаще бывать на улице днем, использовать яркое освещение дома, добавлять легкую физическую активность, — сказала Яушева.

Она уточнила, что также помогут приятные ритуалы, такие как заваривание любимого чая или кофе, использование ароматических свечей и чтение под теплым пледом. По словам психолога, можно остановить свой выбор на книгах о хюгге — способности ценить обычные удовольствия и наслаждаться моментом.

Еще помогают световые лампы — их можно купить на маркетплейсах. Встречи с друзьями, звонки близким — мощный ресурс против уныния. Можно запланировать что-то приятное: поход в кино, новое хобби, даже небольшие покупки — это дает ощущение предвкушения. Важно не требовать от себя постоянной продуктивности. Осень — время замедления, и позволять себе отдыхать тоже важно, — добавила Яушева.

Ранее психолог Дмитрий Клепинин заявил, что умение правильно проживать печаль и скорбь необходимо формировать с детства. По его словам, подавление этих чувств может привести к тревожности и психосоматическим заболеваниям.

психологи
советы
психика
россияне
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 28 августа: ждать ли резкое потепление и ливни
В Великобритании заявили о страхе европейцев направлять военных на Украину
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 августа, фото, видео
В Госдуме назвали наказанием распределение выпускников в село
Нутрициолог опровергла главные мифы о детоксе
«Звезд мало»: тренер Плющев заявил о нехватке мастеровитых хоккеистов в РФ
Политолог ответил, может ли Трамп начать экономическую войну с Россией
Очень важный признак плохого арбуза: как не ошибиться при выборе
Песков высказался о возможной встрече Путина и Трампа в Китае
В Кремле раскрыли главное условие для переговоров на высшем уровне
Экономист спрогнозировал рост числа получателей субсидий по ЖКУ
Уплывший на бочке россиянин пытался спасти топливо
Песков назвал предпочтительный для России способ урегулирования на Украине
В Кремле заявили о подготовке графика встреч Путина
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об ударе «Орешником» по Киеву
В России объяснили значение первой пересадки легких свиньи человеку
Песков охарактеризовал прошедший на Аляске саммит Путина и Трампа
Песков высказался о роли Трампа в завершении конфликта на Украине
В Кремле назвали центральную тему в украинском урегулировании
ChatGPT введет новую функцию из-за трагедии с подростком
Дальше
Самое популярное
Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно
Общество

Готовим бигос: тушеная капуста с мясом по-польски — очень вкусно и ароматно

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.