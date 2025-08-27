Россиянам подсказали, как справиться с осенней хандрой

Частые прогулки на свежем воздухе днем помогут справиться с осенней хандрой, заявила NEWS.ru психолог Дарья Яушева. По ее словам, важно компенсировать недостаток света и стимулировать выработку серотонина и эндорфина физической активностью.

Действительно, осенняя хандра — довольно частое явление. Дело в том, что на наше настроение влияет сокращение светового дня, снижение температуры и физическая усталость после активного лета. Чтобы справляться с таким состоянием, я предлагаю создавать для себя маленькие островки тепла и радости. Важно компенсировать себе дефицит света и будить эндорфин и серотонин с помощью движения. Чаще бывать на улице днем, использовать яркое освещение дома, добавлять легкую физическую активность, — сказала Яушева.

Она уточнила, что также помогут приятные ритуалы, такие как заваривание любимого чая или кофе, использование ароматических свечей и чтение под теплым пледом. По словам психолога, можно остановить свой выбор на книгах о хюгге — способности ценить обычные удовольствия и наслаждаться моментом.

Еще помогают световые лампы — их можно купить на маркетплейсах. Встречи с друзьями, звонки близким — мощный ресурс против уныния. Можно запланировать что-то приятное: поход в кино, новое хобби, даже небольшие покупки — это дает ощущение предвкушения. Важно не требовать от себя постоянной продуктивности. Осень — время замедления, и позволять себе отдыхать тоже важно, — добавила Яушева.

Ранее психолог Дмитрий Клепинин заявил, что умение правильно проживать печаль и скорбь необходимо формировать с детства. По его словам, подавление этих чувств может привести к тревожности и психосоматическим заболеваниям.