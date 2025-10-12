Участки на 2 млрд и золотые гвозди. Кто такой Сергей Лесь, за что задержали

Суд отправил главу Крымского района в СИЗО до 29 ноября. Кто такой Сергей Лесь, в чем его подозревают, что за чистки начались на Кубани?

Кто такой Сергей Лесь, в чем его обвиняют

Октябрьский районный суд принял решение заключить главу Крымского района Сергея Леся в СИЗО на один месяц и 18 дней. Он пробудет там до 29 ноября, сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Главу района подозревают в том, что в период с января по март 2024 года он оформил на себя и родственников 109 земельных участков в Крымском районе общей стоимостью около 2 млрд рублей. Ранее земли находились в государственной собственности. На этих участках были возведены торговые и офисные центры, кафе и рестораны, которые приносили немалый доход, отметили в Сети.

Telegram-канал Kub Mash утверждает, что у Сергея Леся и его родных нашли 27 участков в центре Крымска, 68 — в районе Скала, два пастбища — в станице Варениковской, наделы — в станице Неберджаевской, селе Молдаванском, хуторах Новокрымский и Новоукраинский, и один участок под строительство многоэтажки — в Новороссийске.

СМИ пишут, что, согласно материалам дела, Лесь поручил заниматься куплей-продажей земельных участков своим подчиненным. Сделки проходили на льготных условиях, без проведения торгов и по ценам существенно ниже рыночных.

Лесь занимал пост главы района с 2017 года. До этого он руководил МУП Крымска и Крымского района «Крымсккапстрой».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Почувствовал себя „князьком“. В городе, в районе. Все, что хотел, все делал, все было куплено, все под ним. И буквально ни один человек не мог найти правду, потому что все решалось лично им. Но, кроме того, он ни один документ сам лично не подписывал, дабы не попасть в неприятную ситуацию. [У моей дочки] он мошенническим образом отобрал земельный участок под коммерцию», — рассказала РЕН ТВ Анна Боос, которая работала замглавы Крымского района до прихода Леся.

Как задержали Сергея Леся, что у него нашли

Первые сообщения об обысках у Сергея Леся появились 29 сентября. Силовики пришли домой к главе Крымска, кадры из его жилища появились в Сети.

«На тысяче квадратов Лесь разгулялся — спальни, детская, гардеробная, бассейн, двор с детским автопарком и двумя люксовыми авто. В интерьер даже вписались дорогущие чучела диких животных. Дети главы Крымского района будут ходить в школу через персональную калитку: выход из дома прямо на школьный двор», — сообщил Kub Mash.

11 октября СМИ сообщили, что Сергей Лесь был задержан на платной автодороге, когда вместе с семьей пытался сбежать на микроавтобусе. При себе у него нашли, как утверждается, 100 млн в долларах, евро и рублях и 12 кг золота: глава района переплавил драгметалл и замаскировал под железнодорожные гвозди, которые скрепляют рельсы и шпалы. Также при себе у главы района были найдены семь новых iPhone 17, купленных накануне (их стоимость также может составлять более 1,5 млн руб.).

«Наворовал на 2 млрд рублей и сбежал с чемоданом золотых гвоздей», — описал ситуацию пользователь Сети.

Кого еще из чиновников задержали на Кубани осенью 2025 года

Кубанский журналист Андрей Гусий отмечает, что сразу после выборов в Краснодарском крае 12–14 сентября в регионе начался ряд антикоррупционных процессов.

Так, 30 сентября суд арестовал бывшего вице-губернатора Александра Власова, которого заподозрили в хищении средств для обеспечения участников СВО через подложные документы.

В тот же день было возбуждено уголовное дело против главы управления Крымского района Елены Самыгиной: ее подозревают в махинациях с земельными участками вместе с Сергеем Лесем.

За неделю до этого Генпрокуратура РФ подала иск в Останкинский суд Москвы с требованием изъять более 100 объектов имущества, записанных на подставных лиц, у председателя Совета судей РФ, члена президиума Верховного суда Виктора Момотова. 30 сентября был арестован его предполагаемый сообщник, владелец сети отелей Marton Андрей Марченко.

Дело не ограничилось одной Кубанью: 6 октября под домашний арест была отправлена замглавы Батайска Карина Деркач; ростовскую чиновницу подозревают в превышении служебных полномочий. Между тем в Дагестане 5 октября арестовали бывшего министра здравоохранения Татьяну Беляеву по делу о мошенничестве, а на следующий день — руководителя Республиканского медицинского информационно-аналитического центра Эдуарда Мустафаева.

