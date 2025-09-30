Бывшего вице-губернатора Кубани арестовали по делу о хищении Экс-вице-губернатора Власова арестовали на два месяца по делу о хищении

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов арестован на два месяца по делу о хищении средств, предназначенных для нужд СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Мера пресечения установлена до 29 ноября 2025 года.

Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Власов задержан по подозрению в хищении средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации. Сумма ущерба оценивается как особо крупная. Кроме того, СМИ сообщили, что в кабинете Власова, который подал в отставку ради ухода на СВО, проходят обыски. Фигурант является ветераном боевых действий. Он воевал во время чеченских кампаний, а также принимал участие в конфликте с Грузией в 2008 году.

Позже в Сети появилось видео задержания вице-губернатора Краснодарского края. На кадрах силовики сажают его в машину.