Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 15:50

Бывшего вице-губернатора Кубани арестовали по делу о хищении

Экс-вице-губернатора Власова арестовали на два месяца по делу о хищении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов арестован на два месяца по делу о хищении средств, предназначенных для нужд СВО, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Мера пресечения установлена до 29 ноября 2025 года.

Октябрьским районным судом Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Власова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ, ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Власов задержан по подозрению в хищении средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации. Сумма ущерба оценивается как особо крупная. Кроме того, СМИ сообщили, что в кабинете Власова, который подал в отставку ради ухода на СВО, проходят обыски. Фигурант является ветераном боевых действий. Он воевал во время чеченских кампаний, а также принимал участие в конфликте с Грузией в 2008 году.

Позже в Сети появилось видео задержания вице-губернатора Краснодарского края. На кадрах силовики сажают его в машину.

хищения
аресты
Краснодарский край
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Осторожно, вызывает привыкание! Секрет самого освежающего гаспачо
В Липецке три школы ввели дистанционный режим из-за вспышки ОРВИ
Женщина отпраздновала 105-летие любимым бургером с картофелем фри
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.