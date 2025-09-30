Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Задержание вице-губернатора Краснодарского края попало на видео

Появились кадры задержания вице-губернатора Краснодарского края Власова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео задержания вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова. На опубликованных в Telegram-канале Kub Mash кадрах силовики сажают его в машину. По предварительной информации, Власов мог быть причастным к хищению денег на субсидии участникам СВО.

Ранее стало известно, что в кабинете Власова, который подал в отставку ради ухода на СВО, проходят обыски. Фигурант является ветераном боевых действий. Он воевал во время чеченских кампаний, а также принимал участие в конфликте с Грузией в 2008 году.

Также появилась информация о задержании бывшего руководителя управления имущественных отношений Алтайского края Александра Теплова. В региональном управлении СК РФ не уточнили детали предъявленных обвинений и возможную меру пресечения.

До этого правоохранительные органы задержали бывшего главу муниципального образования Смольнинское Григория Ранкова. Как уточнил источник, в здании администрации муниципалитета и по месту жительства чиновника прошли масштабные обыски с участием сотрудников ФСБ: силовики изымали документы за 2021–2024 годы в рамках возбужденного дела.

