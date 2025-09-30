Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 09:46

Задержан экс-глава управления имущественных отношений Алтайского края

В Алтайском крае задержан экс-глава управления имущественных отношений Теплов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший руководитель управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов задержан в рамках расследования уголовного дела, сообщили ТАСС в региональном управлении СК РФ. В ведомстве не уточнили детали предъявленных обвинений и возможную меру пресечения.

В рамках расследования уголовного дела следователями СК России по Алтайскому краю он задержан, — сказали в ведомстве.

Теплов руководил региональным управлением имущественных отношений с июля 2021 года. Пост он покинул по личным причинам в 2024 году.

Ранее стало известно, что в кабинете бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Краснодарского края Александра Власова, который подал в отставку ради ухода на СВО, проходят обыски. В отношении экс-чиновника расследуется уголовное дело. Власов является ветераном боевых действий. Он воевал во время чеченских кампаний, а также принимал участие в конфликте с Грузией в 2008 году.

До этого Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок нахождения под стражей бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева до 3 января. Его обвиняют в получении взятки и хранении оружия.

чиновники
задержания
уголовные дела
Алтайский край
