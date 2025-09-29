В кабинете уходящего на СВО российского чиновника проходят обыски В кабинете бывшего и.о. замгубернатора Краснодарского края Власова прошли обыски

В кабинете бывшего исполняющего обязанности замгубернатора Краснодарского края Александра Власова, который подал в отставку ради ухода на СВО, проходят обыски, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. По его данным, в отношении экс-чиновника расследуется уголовное дело.

Да, все верно. Дело в отношении самого Власова, — сказал источник.

Власов является ветераном боевых действий. Он воевал во время чеченских кампаний, а также принимал участие в конфликте с Грузией в 2008 году.

Ранее стало известно, что в зоне СВО бывший вице-губернатор будет служить в составе казачьего войска. Он также рассказал, что вновь чувствует свою востребованность Отечеством и считает важным личное присутствие на линии фронта.

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону ранее продлил срок нахождения под стражей бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева до 3 января. Его обвиняют в получении взятки и хранении оружия.

Между тем защита бывшего генерал-майора Александра Оглоблина приняла решение не обжаловать обвинительный приговор по делу о коррупции. Его адвокат Максим Довгань пояснил, что решение было принято после консультаций с самим осужденным, в результате чего судебное постановление вступило в законную силу.