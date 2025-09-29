Суд продлил арест бывшему замгубернатора Ростовской области

Железнодорожный районный суд Ростова-на-Дону продлил срок нахождения под стражей бывшего замгубернатора — министра транспорта Ростовской области Виталия Кушнарева до 3 января, сообщает РИА Новости. Его обвиняют в получении взятки и хранении оружия.

Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить Кушнареву срок содержания под стражей на три месяца — по 3 января 2026 [года] включительно, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Кушнарева более чем на 276,6 млн рублей. Среди прочего арестованы автомобили Audi Q5 и Toyota Land Cruiser 200, мотоцикл Harley-Davidson, земельные участки, ружье Benelli Raffaello, здания и нежилые помещения в Морозовске и Аксайском районе, Ростове-на-Дону и в Москве.

Между тем защита бывшего генерал-майора Александра Оглоблина приняла решение не обжаловать обвинительный приговор по делу о коррупции. Его адвокат Максим Довгань пояснил, что решение было принято после консультаций с самим осужденным, в результате чего судебное постановление вступило в законную силу.