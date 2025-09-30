Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Главу МЧС по Кабардино-Балкарии задержали по подозрению во взятке

Начальник Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике генерал-майор внутренней службы Михаил Надежин подозревается в получении взятки в размере 2 млн рублей, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В отношении него заведено уголовное дело.

Сегодня утром задержали Надежина в его доме в рамках уголовного дела. Сейчас по месту его жительства и работы проводятся обыски. Он подозревается в получении 2 млн рублей, — сказал собеседник.

По версии следствия, он получил деньги от предпринимателя Анзора Ногмова. За это Надежин согласился без проведения проверок подписывать документы по пожарной безопасности.

Ранее был задержан бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов. Он подозревается в хищении средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации. Сумма ущерба оценивается как особо крупная.

Также появилась информация о задержании бывшего руководителя управления имущественных отношений Алтайского края Александра Теплова. Он руководил региональным управлением имущественных отношений с июля 2021 года, пост покинул в 2024 году.

