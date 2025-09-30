Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 10:11

Появились новые подробности дела против войскового атамана из Кубани

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Власов задержан силовиками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов, ушедший в отставку для участия в СВО, был задержан по подозрению в хищении средств целевой субсидии для обеспечения участников спецоперации, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов, сумма ущерба оценивается как особо крупная. Сам Власов задержан.

Предварительно известно, что его подчиненные готовили подложные документы, чтобы скрыть следы преступления, — сообщил собеседник.

Инсайдер добавил, что казаки-добровольцы испытывали острую нехватку обмундирования и снаряжения. Они были вынуждены покупать необходимое за свой счет.

Накануне стало известно, что Власов принял решение отправиться бойцом в зону СВО. Вслед за этим стало известно об обысках в его кабинете.

Тем временем появилась информация о задержании бывшего руководителя управления имущественных отношений Алтайского края Александра Теплова. В региональном управлении СК РФ не уточнили детали предъявленных обвинений и возможную меру пресечения. Теплов руководил региональным управлением имущественных отношений с июля 2021 года. Пост он покинул по личным причинам в 2024 году.

