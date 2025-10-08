Против депутата-прогульщика возбудили уголовное дело

В отношении бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо, который 200 дней не появлялся на заседаниях нижний палаты, возбуждено уголовное дело, сообщил адвокат парламентария Роман Баранников. Однако представитель не стал уточнять вменяемую статью, передает РИА Новости. Адвокат сделал такое заявление в ходе рассмотрения судом вопроса о выселении Напсо из служебной квартиры.

По последней информации по возбужденному уголовному делу, помещение отпечатано, — заявил Баранников.

Ранее сообщалось, что бывшего депутата Госдумы объявили в розыск по делу об изнасиловании 19-летней помощницы. Якобы после произошедшего он покинул Россию, направившись через Минск в Ереван, а затем — в Дубай. Сам Напсо ситуацию не комментировал.

До этого стало известно, что ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» управделами президента подало иск о выселении Напсо и его семьи из служебной квартиры в Москве. При этом бывший парламентарий сообщил, что его нет на месте. По его словам, в квартире осталось много личных вещей.