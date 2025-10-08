Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 17:53

Против депутата-прогульщика возбудили уголовное дело

Адвокат подтвердил возбуждение уголовного дела против экс-депутата Госдумы Напсо

Юрий Напсо Юрий Напсо Фото: State Duma of Russian Federation/Global Look Press

В отношении бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо, который 200 дней не появлялся на заседаниях нижний палаты, возбуждено уголовное дело, сообщил адвокат парламентария Роман Баранников. Однако представитель не стал уточнять вменяемую статью, передает РИА Новости. Адвокат сделал такое заявление в ходе рассмотрения судом вопроса о выселении Напсо из служебной квартиры.

По последней информации по возбужденному уголовному делу, помещение отпечатано, — заявил Баранников.

Ранее сообщалось, что бывшего депутата Госдумы объявили в розыск по делу об изнасиловании 19-летней помощницы. Якобы после произошедшего он покинул Россию, направившись через Минск в Ереван, а затем — в Дубай. Сам Напсо ситуацию не комментировал.

До этого стало известно, что ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» управделами президента подало иск о выселении Напсо и его семьи из служебной квартиры в Москве. При этом бывший парламентарий сообщил, что его нет на месте. По его словам, в квартире осталось много личных вещей.

аресты
уголовные дела
изнасилования
депутаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Алиева
В России заявили о готовности помогать в вопросе урегулирования в Палестине
Памятник учительнице с выпирающими сосками шокировал жителей Подмосковья
Как спланировать замену окон: от замера до монтажа без стресса
Теннесист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном
Глава МИД Венгрии обвинил премьера Польши в защите террористов
Названа вероятная причина убийства Супоницкого на глазах у дочери
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке
«Чудовищно»: во Франции возмутились отказу от запуска импичмента Макрону
Украинский инвестор побывал в космосе
Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры
Популярного российского блогера исключили из международного розыска
Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге
Николаев оставил семью в день рождения дочери
«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане
Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену
В Сирии захотели решительно бороться с террористами
Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию
Суд в Париже принял решение в отношении Касаткина
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.