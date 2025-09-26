Бывшего депутата-прогульщика выселяют из служебной квартиры в Москве Экс-депутата Госдумы Напсо выселяют из служебной квартиры в Москве

ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда» управделами президента подало иск о выселении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо и его семьи из служебной квартиры в Москве, сообщают «Ведомости». Никулинский суд назначил заседание на 8 октября, подтвердил сам Напсо.

Меня нет на месте, а в квартире много личных вещей (мебель вся и личные вещи за 18 лет). Не дождались моего возвращения и подали иск, — заявил экс-депутат.

Соответчиками по иску проходит жена Напсо — депутат заксобрания Краснодарского края, член ЛДПР Вероника Иванчикова и четверо их детей.

Ранее Telegram-канал «112» передает, что бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо, который 200 дней не появлялся на заседаниях, объявили в розыск по делу об изнасиловании его 19-летней помощницы в марте 2023 года. По данным канала, Напсо после совершения преступления передислоцировался в Ереван через Минск, далее он улетел в Дубай — в связи с этим он не выходил на работу.

До этого члены комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности верхней палаты вскрыли кабинет Напсо. По словам источника, экс-парламентарий отказывался сдавать кабинет даже после лишения мандата из-за прогулов.