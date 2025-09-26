Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 15:39

Депутата-прогульщика объявили в розыск по щекотливому делу

«112»: экс-депутата Госдумы Напсо объявили в розыск по делу об изнасиловании

Юрий Напсо Юрий Напсо Фото: State Duma of Russian Federation/Global Look Press

Telegram-канал «112» передает, что бывшего депутата Госдумы Юрия Напсо, который 200 дней не появлялся на заседаниях, объявили в розыск по делу об изнасиловании его 19-летней помощницы в марте 2023 года. По данным канала, Напсо после совершения преступления передислоцировался в Ереван через Минск, далее он улетел в Дубай — в связи с этим он не выходил на работу.

Напсо не комментировал эту информацию. В своем Telegram-канале 25 сентября он поздравил Вениамина Кондратьева с официальным вступлением в должность губернатора Краснодарского края (экс-депутат родом из Туапсе).

Желаю процветания родному Краснодарскому краю, развития территорий, туристической инфраструктуры, новых прорывных проектов, — написал он.

Ранее члены комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности верхней палаты вскрыли кабинет Напсо. По словам источника, экс-парламентарий отказывался сдавать кабинет даже после лишения мандата из-за прогулов.

Уточнялось, что причиной вскрытия стало то, что помещение простаивает. Такая же участь может ожидать и служебную квартиру экс-депутата на улице Улофа Пальме в Москве, отметил источник. Сам Напсо заявил, что по этому поводу с ним не связывались.

изнасилования
депутаты
Госдума
розыск
