12 января 2026 в 21:04

Юноша вместе с друзьями изнасиловал 14-летнюю возлюбленную

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Школьница в Индии была изнасилована группой подростков после того, как ушла на встречу со своим возлюбленным, сообщает Times of India. По информации источника, девочка не вернулась домой после наступления темноты, что вынудило ее родителей обратиться в полицию.

Выяснилось, что молодой человек привел ее к своим друзьям, где они совместно совершили преступление. Пострадавшую удерживали в запертой комнате и не отпускали. Полиция, прибыв на место, обнаружила девушку без сознания.

Были задержаны двое подозреваемых — сам возлюбленный и один из его друзей, еще двое находятся в розыске. Все четверо, как отмечается, были под воздействием наркотиков в момент преступления.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге трое мужчин надругались над сбежавшей из дома 15-летней девочкой. По информации источника, несовершеннолетняя оказалась на улице после того, как поругалась с опекунами. Она встретилась с одним из подозреваемых на улице. Он привел ее в квартиру, куда позже вернулся с двумя приятелями и изнасиловал ее.

