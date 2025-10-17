Премьер Монголии ушел в отставку

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар покинул должность, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Парламент республики проголосовал об отстранении политика с должности на пленарном заседании в пятницу, 17 октября.

Великий государственный хурал (парламент) Монголии на пленарном заседании 17 октября проголосовал за отстранение премьер-министра Занданшатара от занимаемой должности, — уточнили в сообщении.

Политик занял пост главы кабмина в июне 2025 года. Отставка последовала спустя всего четыре месяца после вступления Занданшатара в полномочия. По данным канала, несколько дней назад десятки парламентариев потребовали отставки премьера из-за нарушения им конституции.

Предшественник Занданшатара Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ был отправлен в отставку в июне после скандала с тратами сына. В ходе тайного голосования парламент не одобрил вотум доверия и решил отстранить премьера с должности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к укреплению отношений с Монголией и Китаем. Глава государства отметил, что сотрудничество должно обогащаться и получать новые направления.