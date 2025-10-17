Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 10:33

Премьер Монголии ушел в отставку

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар покинул свой пост

Гомбожавын Занданшатар Гомбожавын Занданшатар Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар покинул должность, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Парламент республики проголосовал об отстранении политика с должности на пленарном заседании в пятницу, 17 октября.

Великий государственный хурал (парламент) Монголии на пленарном заседании 17 октября проголосовал за отстранение премьер-министра Занданшатара от занимаемой должности, — уточнили в сообщении.

Политик занял пост главы кабмина в июне 2025 года. Отставка последовала спустя всего четыре месяца после вступления Занданшатара в полномочия. По данным канала, несколько дней назад десятки парламентариев потребовали отставки премьера из-за нарушения им конституции.

Предшественник Занданшатара Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ был отправлен в отставку в июне после скандала с тратами сына. В ходе тайного голосования парламент не одобрил вотум доверия и решил отстранить премьера с должности.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к укреплению отношений с Монголией и Китаем. Глава государства отметил, что сотрудничество должно обогащаться и получать новые направления.

Монголия
премьер-министры
отставки
политики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе
«Хорошо горит»: подполье сообщило об атаке на самолеты НАТО в Кривом Роге
Директор Барановской рассказал о состоянии ведущей после госпитализации
Мошенники добрались до Самойловой
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.