20 октября 2025 в 18:55

В Британии указали на провал военной перестройки Мерца

Telegraph: военная реформа Мерца столкнулась с сопротивлением в парламенте

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

План канцлера Германии Фридриха Мерца по созданию сильнейшей армии Европы столкнулся с серьезными политическими препятствиями, сообщает британская газета The Telegraph. Ключевая инициатива по возрождению службы по призыву оказалась под угрозой срыва из-за сопротивления коалиционных партнеров.

Правительственная коалиция не может достичь консенсуса по вопросу введения призыва по жребию для совершеннолетних мужчин. Социал-демократическая партия Германии категорически отвергает эту идею, считая ее неприемлемой для современного немецкого общества.

Министр обороны Борис Писториус был вынужден отменить запланированную презентацию схемы прохождения службы из-за усиливающегося внутреннего давления. Политологи расценивают позицию СДПГ как тактическую оппозицию, связанную с опасениями потерять поддержку молодых избирателей.

Даже в случае принятия законопроекта реформу ожидают значительные практические трудности. Согласно социологическим опросам, только 37% молодых немцев поддерживают возрождение призывной системы, что создает риск массового уклонения от службы.

Эксперты отмечают, что бундесвер не обладает необходимой инфраструктурой для обучения и размещения большого количества новобранцев. Для решения этих проблем потребуются дополнительные многомиллиардные инвестиции и значительное время.

Ранее правительством Германии был подготовлен законопроект, который предусматривает существенное увеличение численности вооруженных сил. Планируется довести количество военнослужащих бундесвера до 460 тыс. человек. Также рассматривается возможность восстановления системы призыва на военную службу.

