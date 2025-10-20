Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 19:02

Названы пять продуктов для поддержания энергичности

Infobae: черника, перец чили и яблоки помогут поддержать высокий уровень энергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гарвардские врачи назвали продукты, которые помогут сохранить энергию: черника, перец чили и яблоки, пишет издание Infobae. По их словам, такой выбор поможет избежать резких перепадов энергии в течение дня.

Специалисты советуют всегда иметь под рукой темный шоколад, но есть его небольшими порциями — это улучшает концентрацию. Также для поддержания энергии они рекомендуют бананы, которые содержат натуральные сахара и сложные углеводы. Из напитков медики рекомендуют зеленый чай и обычную воду.

До этого врач-иммунолог Николай Крючков заявлял, что некачественная пища может вызывать токсикоинфекции. По его словам, кишечные заболевания провоцируются разными бактериями, такими как сальмонелла. Попадая внутрь кишечника, они стремительно размножаются, приводя к диарее, тошноте, болям и дискомфорту в животе. Обычно заражение возникает вследствие плохой термообработки пищи или неправильного хранения еды.

Ранее кандидат биологических наук Юлия Маркова рассказала, что консервы домашнего изготовления из мяса, рыбы и птицы представляют серьезную угрозу для здоровья. Употребление таких продуктов может вызвать тяжелое отравление, включая ботулизм, добавила она.

