Иммунолог рассказал о неочевидных опасностях свежеприготовленных продуктов

Некачественная пища может вызвать токсикоинфекции, заявил врач-иммунолог Николай Крючков. По его словам, переданным «Вечерней Москвой», это касается и свежеприготовленных продуктов, если они были заражены бактериями.

В этом случае человек потребляет пищу, содержащую эндотоксины микроорганизмов, например кишечной палочки, основным патогенетическим фактором здесь выступают токсины, которые выделяют этот микроорганизм. Конечно, это заболевание менее тяжелое в сравнении с ботулизмом, но наиболее распространенное, — пояснил Крючков.

Иммунолог объяснил, что кишечные заболевания провоцируются разными бактериями, такими как сальмонелла. Попадая внутрь кишечника, они стремительно размножаются, приводя к диарее, тошноте, болям и дискомфорту в животе. Обычно заражение возникает вследствие плохой термообработки пищи или неправильного хранения еды.

Кандидат биологических наук Юлия Маркова ранее рассказала, что консервы домашнего изготовления из мяса, рыбы и птицы представляют серьезную угрозу для здоровья. Употребление таких продуктов может вызвать тяжелое отравление, включая ботулизм, добавила она.