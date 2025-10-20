Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 17:13

Иммунолог рассказал о неочевидных опасностях свежеприготовленных продуктов

Врач Крючков: некачественная пища может вызвать токсикоинфекции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Некачественная пища может вызвать токсикоинфекции, заявил врач-иммунолог Николай Крючков. По его словам, переданным «Вечерней Москвой», это касается и свежеприготовленных продуктов, если они были заражены бактериями.

В этом случае человек потребляет пищу, содержащую эндотоксины микроорганизмов, например кишечной палочки, основным патогенетическим фактором здесь выступают токсины, которые выделяют этот микроорганизм. Конечно, это заболевание менее тяжелое в сравнении с ботулизмом, но наиболее распространенное, — пояснил Крючков.

Иммунолог объяснил, что кишечные заболевания провоцируются разными бактериями, такими как сальмонелла. Попадая внутрь кишечника, они стремительно размножаются, приводя к диарее, тошноте, болям и дискомфорту в животе. Обычно заражение возникает вследствие плохой термообработки пищи или неправильного хранения еды.

Кандидат биологических наук Юлия Маркова ранее рассказала, что консервы домашнего изготовления из мяса, рыбы и птицы представляют серьезную угрозу для здоровья. Употребление таких продуктов может вызвать тяжелое отравление, включая ботулизм, добавила она.

врачи
продукты
иммунологи
инфекции
