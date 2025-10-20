Ритуал «очищения» трагически закончился для сектанта В Петербурге мужчина погиб во время эзотерического сеанса

Трагический инцидент со смертельным исходом произошел во время проведения оккультного ритуала «очищения» в центре Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал Baza. Жертвой стал 39-летний уроженец Комсомольска-на-Амуре, серьезно увлекавшийся различными эзотерическими практиками, которые привели его в секту.

Мужчина проживал вместе с подругой в квартире на улице Достоевского. В отсутствие девушки он решил провести опасный сеанс так называемого полного очищения, о чем предупредил своих знакомых. Когда близкие обратились в экстренные службы, медики обнаружили его без сознания под капельницей с неизвестным химическим раствором. Спасти мужчину не удалось.

Ранее в Белгородской области восьмилетний ребенок потерял сознание во время ингаляции из-за того, что мама перепутала препараты. Вместо физраствора для лечения кашля она случайно залила в небулайзер лидокаин, что привело к передозировке. Мальчика экстренно госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, где врачи выявили опасное содержание лидокаина в крови — более 5 мг/кг.