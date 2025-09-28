Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни

Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни Под Белгородом мальчик оказался в больнице после ингаляции с лидокаином

В Белгородской области восьмилетний ребенок потерял сознание во время ингаляции из-за того, что мама перепутала препараты, сообщает Telegram-канал Baza. Вместо физраствора для лечения кашля она случайно залила в небулайзер лидокаин, что привело к передозировке.

Мальчика экстренно госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, где врачи выявили опасное содержание лидокаина в крови — более 5 мг/кг. Сейчас ребенок находится под наблюдением специалистов.

