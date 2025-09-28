Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:50

Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни

Под Белгородом мальчик оказался в больнице после ингаляции с лидокаином

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области восьмилетний ребенок потерял сознание во время ингаляции из-за того, что мама перепутала препараты, сообщает Telegram-канал Baza. Вместо физраствора для лечения кашля она случайно залила в небулайзер лидокаин, что привело к передозировке.

Мальчика экстренно госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, где врачи выявили опасное содержание лидокаина в крови — более 5 мг/кг. Сейчас ребенок находится под наблюдением специалистов.

Ранее во французском Гавре двухлетнего мальчика нашли в кровати с частично отгрызенным крысой ухом. Состояние ребенка остается тяжелым из-за развившейся инфекции, врачи рассматривают возможность проведения операций по пересадке кожи. Жители дома уже давно жалуются на антисанитарию и нашествие грызунов, но управляющая компания не предпринимает необходимых мер для решения проблемы.

Кроме того, в пресс-службе МЧС Москвы сообщили, что ребенок упал с 10-го этажа жилого дома на козырек подъезда и выжил. Инцидент, едва не ставший трагедией, произошел на улице Удальцова в Западном округе столицы.

дети
ингалятор
кашель
лечение
Белгородская область
