Крыса отгрызла ухо двухлетнему ребенку в его кровати Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы после нападения крысы во Франции

Двухлетнего мальчика нашли в кровати с частично отгрызенным ухом и ранами на лице и руке, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в квартире во французском городе Гавр.

Я бы не пожелала своему злейшему врагу найти своего ребенка в том же состоянии, в котором я нашла своего, — заявила мать пострадавшего Исмаэля.

По данным издания, состояние мальчика остается тяжелым из-за развившейся инфекции, врачи рассматривают возможность операций по пересадке кожи. Жильцы дома годами жалуются на антисанитарию и нашествие грызунов, но управляющая компания не принимает действенных мер по устранению проблемы.

