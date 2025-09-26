Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 20:44

Крыса отгрызла ухо двухлетнему ребенку в его кровати

Двухлетний мальчик получил тяжелые травмы после нападения крысы во Франции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Двухлетнего мальчика нашли в кровати с частично отгрызенным ухом и ранами на лице и руке, сообщает Daily Mail. Инцидент произошел в квартире во французском городе Гавр.

Я бы не пожелала своему злейшему врагу найти своего ребенка в том же состоянии, в котором я нашла своего, — заявила мать пострадавшего Исмаэля.

По данным издания, состояние мальчика остается тяжелым из-за развившейся инфекции, врачи рассматривают возможность операций по пересадке кожи. Жильцы дома годами жалуются на антисанитарию и нашествие грызунов, но управляющая компания не принимает действенных мер по устранению проблемы.

Ранее в Петропавловске-Камчатском скончалась женщина, пострадавшая от нападения медведя. Трагический инцидент произошел утром 25 сентября на территории школы № 3, хищник атаковал женщину, когда она находилась на прогулке. Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение краевой больницы с тяжелыми повреждениями, включая скальпированные раны и травму кисти. Медведь, совершивший нападение, был ликвидирован.

