Аэропорты трех российских регионов получили летные ограничения

В аэропортах Волгограда, Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское) введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения связаны с необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Волгоград, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что капитан Airbus A320, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Баку, принял решение о возврате и совершении посадки в Пулково по технической причине. Как объяснили в пресс-службе авиакомпании AZAL, самолет приземлился в петербургском аэропорту в 04:43 по бакинскому времени (03:43 мск). При посадке Airbus незначительно выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Все 155 пассажиров были эвакуированы, пострадавших нет.

Также стало известно, что во время регулярного рейса из Денвера в Лос-Анджелес у самолета Boeing 737 MAX произошло разрушение лобового стекла. По предварительной информации источника, причиной инцидента мог стать космический мусор или небольшой метеорит. Происшествие было зафиксировано на крейсерской высоте 11 тыс. метров, пострадал один из пилотов — осколки посекли его руку.