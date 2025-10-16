Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 12:13

Сессия «Стратегия культурного влияния» состоялась в ЦВЗ «Манеж»

Фото: Пресс-служба БРИКС МЕДИА ГРУПП

В Москве на базе ЦВЗ «Манеж» состоялась панельная сессия «Стратегия культурного влияния». Мероприятие объединило ведущих российских политиков, руководителей крупнейших компаний, международных экспертов и почетных гостей из стран БРИКС.

Собравшиеся обсудили креативную экономику как инструмент стратегического влияния в условиях формирования многополярного мира. Кроме того, участники поговорили о том, как культурная автономия становится частью национальной безопасности.

В ходе панельной сессии выступили представители стран БРИКС. Среди них советник президента Индонезии по креативным индустриям Йови Видиатно, принцесса Лебоганг Зулу из ЮАР, представитель по взаимодействию со странами БРИКС (ММФ) Екатерина Шмалько-Васильева и член совета директоров Агентства креативной экономики Таиланда Карнди Леопайроте.

Ранее эксперты БРИКС приняли участие в сессии «Малые города в цифровом облаке» в Москве. Мероприятие прошло в рамках форума «Облачные города». Центральной темой сессии стала цифровизация как драйвер роста малых городов стран БРИКС.

Москва
БРИКС
сессии
культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе озвучили решение Индии по российской нефти
Глава ФСБ заявил о призывах МИ-6 «убивать всех неугодных» в России
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Королевская семья Британии: новости, Кейт засняли за употреблением алкоголя
Названа дата завершения строительства автомобильного обхода Мариуполя
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.