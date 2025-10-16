Сессия «Стратегия культурного влияния» состоялась в ЦВЗ «Манеж»

В Москве на базе ЦВЗ «Манеж» состоялась панельная сессия «Стратегия культурного влияния». Мероприятие объединило ведущих российских политиков, руководителей крупнейших компаний, международных экспертов и почетных гостей из стран БРИКС.

Собравшиеся обсудили креативную экономику как инструмент стратегического влияния в условиях формирования многополярного мира. Кроме того, участники поговорили о том, как культурная автономия становится частью национальной безопасности.

В ходе панельной сессии выступили представители стран БРИКС. Среди них советник президента Индонезии по креативным индустриям Йови Видиатно, принцесса Лебоганг Зулу из ЮАР, представитель по взаимодействию со странами БРИКС (ММФ) Екатерина Шмалько-Васильева и член совета директоров Агентства креативной экономики Таиланда Карнди Леопайроте.

Ранее эксперты БРИКС приняли участие в сессии «Малые города в цифровом облаке» в Москве. Мероприятие прошло в рамках форума «Облачные города». Центральной темой сессии стала цифровизация как драйвер роста малых городов стран БРИКС.