17 октября 2025 в 21:49

Губернатор-миллионер рассказал о невероятной удаче в казино

Губернатор Иллинойса Прицкер выиграл $1,4 млн в блэкджек в Лас-Вегасе

Джей Би Прицкер Джей Би Прицкер Фото: IMAGO/KYLE MAZZA/Global Look Press

Губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер, выиграл $1,4 млн во время игры в блэкджек в казино Лас-Вегаса, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на налоговую декларацию политика. Миллиардер уже внес выигрыш в свою налоговую декларацию.

Я отправился в отпуск с женой и друзьями. Мне невероятно повезло — нужно быть везунчиком, чтобы уехать из казино с выигрышем, — рассказал он во время пресс-конференции.

Прицкер известен на родине как поклонник азартных игр: он является основателем благотворительного покерного турнира. По заверениями избирательного штаба политика, все выигранные средства будут направлены на благотворительность. Согласно налоговой декларации, общий доход семьи Прицкер в 2024 году составил $10,6 млн (свыше 860 млн рублей).

Журналисты отмечают, что информация о выигрыше появилась на фоне активного выхода губернатора на национальную политическую арену в качестве одного из главных критиков администрации президента Дональда Трампа. Его также называют возможным кандидатом на президентских выборах в США в 2028 году.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп распорядился отправить в Чикаго военнослужащих Национальной гвардии для защиты служащих и активов, не смотря на возражения губернатора Прицкера, считающего такие меры излишними. Американский президент назвал Чикаго худшим и самым опасным городом в мире.

